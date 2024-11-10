Sakaryaspor, Kocaelispor\'a 1-0 Yenildi

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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 yenildi. Olaylı geçen maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispsor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Kazanıp tekrar ligin lideri olmanın hesaplarını yaptık. Dolayısıyla kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. 15 günlük arada daha fazla çalışıp eksikliklerimizi giderip bundan sonra oynayacağımız Bandırmaspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Sakaryaspor'a başarılar diliyorum" dedi.

"Arkaya her döndüğümde ben küfür yemek zorunda değilim ben sizden biriyim"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, "Oyun olmadı, harala gürele bir maç yaşandı. Derbi maçının oyunu, temposu maçın gerçekten bir yorumu yok. Bu şekilde olmaz, oyun anlamında olmaz. Oyuncu grubu hata yapıyor ama baktığınız zaman ortam bozuluyor. Oyun oynanmadı her iki takım içinde ben uzun yıllardır çalışıyorum böyle bir oynamadım. Destek var ama bu şekilde oturtamayız, biraz oynayalım. Hep beraber bir savaş yaptık, inşallah ceza almayız oyuncu grubundan kaynaklı. O kadar zor şartlarda mücadele ediyoruz ki bir avucuz. Devreye kadar toplayacağız ama arkaya her döndüğümde ben küfür yemek zorunda değilim ben sizden biriyim. Dün çalışan bir hocada değilim 25 yıl Süper Lig'de çalıştım. Tam rakibin istediğini yaptık ve zararı bize oluyor" diye konuştu. - SAKARYA