Sakaryaspor Kolovetsios\'u Transfer Etti

Sakaryaspor, Dimitrios Kolovetsios'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Dimitrios Kolovetsios ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Dimitrios Kolovetsios ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA