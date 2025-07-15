Sakaryaspor, Dimitrios Kolovetsios'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Dimitrios Kolovetsios ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Dimitrios Kolovetsios ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor Kolovetsios'u Transfer Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?