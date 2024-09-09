Sakaryaspor Kongresi Öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Açıklama - Son Dakika
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Sakaryaspor Kongresi Öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Sakaryaspor Kongresi Öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı\'ndan Açıklama

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryaspor'un geleceği hakkında açıklamalarda bulundu ve kulübün layık olduğu yerlere taşınması için çalıştıklarını belirtti.

09.09.2024 10:25  Güncelleme: 10:26
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Yaklaşan Sakaryaspor kongresi öncesi açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Şehrimizin vazgeçilmez markası Sakaryasporumuzu layık olduğu yerlere taşımak, ülke futboluna nice yetenekleri kazandırmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Sakaryaspor sevdalıları, bu büyük camia müsterih olsun. İnşallah güzel günlere hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryaspor'da yaklaşan kongre öncesi açıklamalarda bulundu. Sakaryaspor'un önümüzdeki süreçte en iyi yerlere gelmesi için büyük bir gayretle hareket ettiklerini ifade eden Başkan Alemdar, Sakaryaspor'un sahipsiz olmadığını, şehrin markasını layık olduğu yerlere taşımak adına gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın Sakaryaspor'da 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul öncesi yaptığı açıklamada, "Sakaryaspor şehrimizin markası, ruhu, sevdasıdır. Türk futbolunun en köklü camialarından biri olan Sakaryaspor, sahipsiz değildir. Yeşil-siyahlı takımımızın her zaman yanındayız. Nasıl ki sezonun son iki maçıyla başlayan, Adana'da oynanan final öncesi devam eden ve transfer tahtasının açılmasında da takımımızın yanında olduk. Sakaryasporumuzun önümüzdeki süreçte güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi için büyük bir titizlik ve özveriyle hareket ediyoruz. En güzeli için gayret gösteriyoruz. Hep söylüyorum; Sakaryaspor her şeyin en iyisini hak ediyor. Şehrimizin vazgeçilmez markası Sakaryasporumuzu layık olduğu yerlere taşımak, ülke futboluna nice yetenekleri kazandırmak için çalışıyoruz. Sakaryaspor sevdalıları, bu büyük camia müsterih olsun. İnşallah güzel günlere hep birlikte ulaşacağız" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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