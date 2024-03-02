Sakaryaspor, Manisa FK\'yı 2-0 mağlup etti

0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Kerim Frei'nin ceza sahası içerisinden kalenin sağ köşesine yaptığı vuruşta kaleci Cihan Topaloğlu meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
28. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Dimitrov'un pasında topla buluşan Cem Akpınar'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
55. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rajko Rotman'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.
61. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Roshi, Sinan Osmanoğlu'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün ilk önce penaltı kararı verdi daha sonra VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile penaltıyı iptal etti.
90+2. dakikada Koray Kılınç'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.
90+8. dakikada sol kanatta topla bulaşan Del Valle ceza sahası içine girip rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Hakemler: Ozan Ergün, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Muhammed Himmet Ertürk dk. 77), Rajko Rotman, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Odise Roshi (Del Valle dk. 71) Murat Cem Akpınar (Samed Onur dk. 71), Zdravko Dimitrov (Burak Süleyman dk. 83), Kabongo Kasaongo (Koray Kılınç dk 83)
Yedekler: İbrahim Demir, Orhan Can Bostan, Nsana Etienne Simon, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Manisa FK: Erhan Erentürk, Alberk Koç, Bartu Göçmen, Sinan Osmanoğlu, Daniel Graovac, Andrej Dokanovic, Oğuz Gürbulak (Burak Altıparmak dk. 76), Kerim Frei, Eduart Rroca (Demba Diallo dk. 66), Mohamed Ofkır (Jetmir Topalli dk. 76), John Mary Uzuegbunam Honi (Doğukan Emeksiz dk. 88)
Yedekler: Eren Karataş, Orhan Kurşun, Kazım Can Kahya, Furkan Mehmet Doğan, Bekir Karadeniz
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Rajko Rotman (dk. 55), Del Valle (90+8) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Cihan Topaloğlu, Koray Kılınç, Sinan Kurt (Sakaryaspor), Burak Altıparmak (dk. 90+9)
Kırmızı kart: Burak Süleyman (dk. 90+9) (Sakaryaspor) - SAKARYA
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini Rotman ve Del Valle attı. Sakaryaspor'dan Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
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