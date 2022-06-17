Sakaryaspor, Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Sakaryaspor, Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

17.06.2022 21:46
Sakaryaspor, Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sakaryaspor, Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Sakaryaspor, Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son olarak Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Nalepa" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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