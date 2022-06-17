Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Sakaryaspor, Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son olarak Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Nalepa" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.