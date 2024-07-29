Sakaryaspor, Mustafa Pektemek ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakaryaspor, Mustafa Pektemek ile sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli santrfor Mustafa Pektemek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Pektemek, başladığı yere geri döndüğü için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtirken, şampiyonluk yolunda fayda sağlamayı ve kupa kaldırmayı hedeflediğini söyledi. Kendi şehrinde oynamanın da kendisini motive edeceğini ifade eden Pektemek, taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

29.07.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, tecrübeli santrfor Mustafa Pektemek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, 35 yaşındaki futbolcu Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı. 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Pektemek, "Tekrar başladığım yere döndüm. Çok mutlu ve heyecanlıyım. İnşallah şampiyonluk yolunda fayda sağlayabilirim ve bu şehirde kupa kaldırabilirim. Kendime güvenim var, faydalı olacağıma inanıyorum. Kendi şehrimde ayrıca bir motive olacağımı düşünüyorum. Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Kadroda daha önce aynı takımda oynadığım oyuncular da var. Birebir tanıdığım oyuncularda var ve gerçekten önemli oyuncular. İnşallah lige iyi bir şekilde başlayıp sonunu iyi bir şekilde getirebiliriz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Mustafa Pektemek, Sakaryaspor, Sakarya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Mustafa Pektemek ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
10:01 Kuzey Kore’de sel felaketi 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:30 Bu ilçede oturanlar yaşadı Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 16:49:02. #1.11#
SON DAKİKA: Sakaryaspor, Mustafa Pektemek ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement