Sakaryaspor, N\'Koulou\'yu Kiraladı

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Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Sakaryaspor'da ara transfer hareketliliği sürüyor. Transfer döneminin açılması ile birlikte takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olacak şekilde kiralık olarak sözleşme imzaladık" denildi. - SAKARYA