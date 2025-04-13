Sakaryaspor, Pendikspor\'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanan Sakaryaspor- Pendikspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, "Atamayana atarlar sendromu, 6-7 pozisyonu değerlendiremeyip 1-0 evimize gideceğiz. Bu hoş bir görüntü değil. Hakemin tutarlılığı bizim motivasyonumuzu, oyun düzenimizi bozdu. Bu ligde özellikle atacaksın ki puanı alacaksın, biz bunu başaramadık. İnşallah en kısa süre içerisinde bu problemleri giderip, önümüze bakacağız" dedi.

İlker Püren: "Camiamıza hayırlı olsun önemli bir galibiyet"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Buradan zaten başka bir netice aklımızın ucundan bile geçmedi. Bu bilinçle sahada yer aldık, mücadele ettik. Camiamızın, taraftarımızın, oyuncularımızın, bizlerin motivasyonumuz adına çok ihtiyacımız vardı. Haftalarca hiç istemediğimiz puan kayıpları oldu. Bunun içinde şansızlıklar da vardı. Neticede olay buraya geldi ama son noktada bir reaksiyon verilmesi gerekiyordu. Toplu bir şekilde o reaksiyonu verdiğimizi düşünüyorum. Bu galibiyeti taraftarımıza hediye ediyorum. Onları bu maçtaki coşkusu, desteği oyuncularımızı ayakta tuttu. Çünkü bazen biz kenarda, oyuncularımız sahada mücadele verirken, onları ayakta tutmaya yetmeyebiliyoruz. Onun için bu galibiyetten mutluyuz" diye konuştu. - SAKARYA