Sakaryaspor sahasında Adana 01 Futbol Kulübü SK'yı 2-0 yendi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında Adana 01 Futbol Kulübü SK'yı 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini Kerim Frei ve Uğur Can kaydederken, Adana 01 Futbol Kulübü SK'da Batuhan Özduran kırmızı kart gördü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında Adana 01 Futbol Kulübü SK'yı 2-0 mağlup etti.
Stat: Sakarya Atatürk
Hakemler: Mehmet Terece, Vedat Güneş, Murat Demir
Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Muhammet Ömer Çakı, Yalçın Kılınç, Berk İsmail Ünsal (Uğur Can dk. 77), Kerim Frei, İlhan Depe (Muhammet Özbaskıcı dk. 80), Abdulkerim Canlı (Serkan Odabaşoğlu dk. 56), Salih Sarıkaya, Evren Korkmaz, Mertcan Açıkgöz (Hasan Bilal dk. 56), Barış Sağır
Adana 01 Futbol Kulübü SK: Taha Cengiz Demirtaş, Erkan Sasa, Batuhan Özduran, Emre Keleşoğlu, Hakan Demir (Ege Araç dk. 67), Atamer Bilgin (Talha Özler dk. 82), Emre Sağlık (Ali Emirhan Akçay dk. 73), Tuna Sezen, Mehmet Ali Büyüksayar (Mikail Arslan dk. 67), Yusuf Abdioğlu, Samed Ali Kaya (İshak Kurt dk. 67)
Goller: Kerim Frei (dk. 84), Uğur Can (dk. 90+1) (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Batuhan Özduran (dk. 82) (Adana 01 Futbol Kulübü SK)
Sarı kartlar: Muhammet Ömer Çakı, İlhan Depe (Sakaryaspor), Erkan Sasa (Adana 01 Futbol Kulübü SK)
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