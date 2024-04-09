Sakaryaspor, Süper Lig hayaline doğru adımlarını atıyor

Trendyol 1. Lig'de 50 puanla üçüncü sırada mücadele eden Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor.
Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkılar sağlayan Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, sezon başında hedef belirlediği üst lig hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, 29 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucu ile 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligin 30. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor. - SAKARYA
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Toroslar Belediyesi'nin milli sporcusu Mehmet Can Yakın, Fransa'da düzenlenecek Bocce Volo Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Yakın, Türkiye Şampiyonası'nda aldığı madalyalarla Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Dünya Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament (Kahraman Bagatır Bahar Ok Turnuvası) 1-6 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Yarışmaya A Milli takımda yer alan Büyükşehir sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney de katıldı. 2024 Açık Hava sezonunun milli takım için ilk uluslararası yarışması olan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament'ta Hazal Burun altın, Emircan Haney'de bronz madalya kazandı. Hazal Burun'un Dünya Rekoru Tescil Belgeleri verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un sezon başında kırdığı 18 metre büyük kadınlar ve genç kadınlar dünya rekoru tescil belgeleri Dünya okçuluk federasyonu tarafından hazırlanıp yarışmaya gönderildi ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu tarafından Hazal Burun'a takdim edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras uluslararası bir turnuvada milli takım formasıyla başarılı sonuçlar alarak ülkemizi gururlandıran Hazal Burun, Emircan Haney ve onları yetiştiren hocaları Dr. Ejder Sözen'i kutladı ve başarılarının devamını diledi. - MUĞLA
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri tarafından uygulanacak olan 'Söz Ver Projesi', Bayram öncesi otobüslerde bulunan yolcuların emniyet kemeri takmalarını sağlamak amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında yolculara çeşitli hediyeler verilerek farkındalık oluşturulacak.
IŞİD’in tehditleri sonrası bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında güvenlik önlemleri ciddi oranda artırılıyor.
IŞİD yanlısı yayın organları, bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik saldırı çağrısı yaptı. UEFA, Madrid, Paris ve Londra'da oynanacak maçlara yönelik tehditlerden haberdar olduğunu duyurdu. Fransa ve İspanya'da içişleri bakanları da önlemlerin artırıldığını açıkladı. Tüm maçların gerekli güvenlik önlemleri dahilinde planlandığı belirtildi.
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