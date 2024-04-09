Sakaryaspor, Süper Lig hayaline doğru adımlarını atıyor - Son Dakika
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Sakaryaspor, Süper Lig hayaline doğru adımlarını atıyor

Sakaryaspor, Süper Lig hayaline doğru adımlarını atıyor

Trendyol 1. Lig'de üçüncü sırada yer alan Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 50 puanla ligin üst sıralarında yer alan takım, Erzurumspor maçıyla bir adım daha yaklaşıyor.

09.04.2024 17:24  Güncelleme: 17:27
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Trendyol 1. Lig'de 50 puanla üçüncü sırada mücadele eden Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor.

Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkılar sağlayan Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, sezon başında hedef belirlediği üst lig hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, 29 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucu ile 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligin 30. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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