Sakaryaspor, Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için play-off'larda ter dökecek - Son Dakika
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Sakaryaspor, Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için play-off'larda ter dökecek

Sakaryaspor, Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için play-off\'larda ter dökecek

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için play-off'larda ter dökecek. Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Sakaryaspor, Tuzlaspor ve Kocaelispor ile oynayacağı maçlarda finale yükselmek istiyor.

02.05.2024 15:34
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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için play-Off'larda ter dökecek.

Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkılar sağlayan Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, sezon başında hedef belirlediği üst lig hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar ligde 32 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucu 57 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Giresunspor'u 3-2 yenerek play-off oynamayı garantileyen Sakarya ekibi, sezonu üçüncü bitiren takımın doğrudan finale yükseleceği sistemde, Tuzlaspor ve Kocaelispor'la oynayacağı maçlarda fikstürdeki yerini koruyarak doğrudan final müsabakasına çıkmak istiyor.

Bu çerçevede hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay şanlı yönetiminde Tuzlaspor maçının antrenmanlarını sürdürdü. Yeşil-siyahlılar antrenmana, dinamik ısınma, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için play-off'larda ter dökecek - Son Dakika

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