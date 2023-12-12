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Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Ankaragücü Başkanı'nın hakeme saldırısını kınadı - Son Dakika
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Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Ankaragücü Başkanı'nın hakeme saldırısını kınadı

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta yaşanan hakem saldırısını kınayarak, yaptırımların daha şiddetli olması gerektiğini belirtti. Şanlı, futbolun konuşulması gerektiğini vurguladı.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Ankaragücü Başkanı\'nın hakeme saldırısını kınadı
12.12.2023 - 16:39,
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Sakarya spor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısını kınadı. Şanlı, "Umarım yaptırımlar daha şiddetli olur bu yaptırımlar eğer korkutucu ve ürkütücü olursa kimse artık buna bir teşebbüste bulunamaz. Biraz aynaya bakıp ders çıkartmamız gerekiyor, geç bile kalındı. Artık futbol konuşmalıyız" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlikle neticelenen karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in bitiş düdüğünü çalmasının ardından saha içerisinde ortalık karıştı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya inerek Meler'e yumruk atarak yere düşürdü. Kalabalık içerisinde bir süre yerde kalan Meler'e ise bazı futbolcular tekme attı. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan bu saldırı ise spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Bu çerçevede Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un Teknik Direktörü Tuncay Şanlı da hakem Meler'e karşı yapılan bu saldırıyı kınayarak sahalarda şiddetin değil, futbolun konuşulması gerektiğini ifade etti.

"Umarım yaptırımlar daha şiddetli olur"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, "Futbol konuşamıyoruz maalesef maçlardan önce de hep hakemi konuşuyoruz ve yıllarca da konuştuk. Onların da insan olduğunu, hata yapabileceklerini maalesef algılayamıyoruz. Dün yaşananlar kınıyoruz ama kınadıktan sonra da yaptırımlarımız maalesef çok şiddetli olmuyor. Her zaman kınıyoruz, her zaman söylüyoruz, konuşuyoruz, futbolun paydaşları herkes bir şeyler yapmak istiyor ama kimse kendini suçlamıyor, aynaya bakmıyoruz. Bakmadığımız için de bir şekilde bu noktaya geldi ciddi anlamda üzgünüz futbol konuşamadığımız yerde ne söyleseniz az. Umarım yaptırımlar daha şiddetli olur bu yaptırımlar eğer korkutucu ve ürkütücü olursa kimse artık buna bir teşebbüste bulunamaz. Biraz aynaya bakıp ders çıkarmamız gerekiyor, geç bile kalındı. Artık futbol konuşmalıyız" dedi.

"İptal etmek bir fayda sağlayacaksa tabii ki iptal olsun"

Maçların iptal olması hakkında da açıklama yapan Şanlı, "Şu anda ne söylesek çok bir anlamı olmaz. Sanırım yarın bir toplantı olacak ve sonra da karar verilecek. İptal etmek bir fayda sağlayacaksa tabii ki iptal olsun. Ama bir an önce de bu olayların yaptırımlarla beraber artık sadece futbolun konuşulduğu, şiddetin olmadığı, sporun ne kadar birleştirici olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Dediğim gibi artık yaptırımların daha şiddetli olması gerekiyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Ankaragücü Başkanı'nın hakeme saldırısını kınadı - Son Dakika
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