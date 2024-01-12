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Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı: Mücadelesini vermedikleri hiçbir savaşı kazanamayacaklarını söyledi - Son Dakika
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Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı: Mücadelesini vermedikleri hiçbir savaşı kazanamayacaklarını söyledi

Trendyol 1. Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın performansını eleştirdi. Karslı, oyuncuların motivasyon ve istenilen oyun seviyesine ulaşamadığını belirtirken, mücadelesini vermedikleri hiçbir savaşı kazanamayacaklarını vurguladı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise galibiyetten memnun olduğunu ancak takımın daha iyi performans sergileyebileceğini söyledi.

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı: Mücadelesini vermedikleri hiçbir savaşı kazanamayacaklarını söyledi
12.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:12
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Trendyol 1. Lig'de konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, mücadelesini vermedikleri hiçbir savaşı kazanamayacaklarını söyledi.

Karslı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün topa da oyuna da sahip olamadıklarını belirtti.

İkili mücadelelerde ve temaslı oyunda varlık gösteremediklerini kaydeden Karslı, bunların hepsini Göztepe'nin yaptığını ve haklı olarak maçı aldıklarını ifade etti.

Kamp döneminde iyi hazırlandıklarını ancak motivasyon ve istenilen oyun seviyesine ulaşılamadığını aktaran Karslı, "Biz bu oyuncularla nasıl 11-12 maç sürecinde buraya gelmişsek bundan sonra da yine aynı oyuncularla bu süreci tamamlayacağız. Bugün bir kaza oldu, kötü oynadık, mücadele edemedik. Bu kazanımlardan uzak bir oyun sergiledik." şeklinde konuştu.

Karslı, sonuçta teknik ekip olarak bir sorumlulukları varsa kendilerini gözden geçireceklerini dile getirerek, mücadelesini vermedikleri hiçbir savaşı kazanamayacaklarının altını çizdi.

Göztepe'yi aldığı 3 puan ve oynadığı futbol için tebrik eden Karslı, "Sayısal verilerle hareket ettiğimiz noktada bu kadar kötü veriyi bir maçta bir anda toplamış olmamız bizim için üzücü. Üzgünüm, camia olarak hepimiz üzgünüz. Henüz daha yarış yeni başladı. Ligin ikinci devresinin ilk maçı, önümüzde daha uzun bir süreç var, iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Stoilov: "Önemli bir galibiyet oldu"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da kendileri için önemli bir galibiyet ve iyi bir maç olduğunu anlattı.

Sakaryaspor'un da iyi oynadığını, bunun da oyunun daha açık bir alanda oynanmasına sebep olduğunu belirten Stoilov, maç süresince çok sayıda gol fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Maçı kazanmayı hak ettiklerini düşündüğünü aktaran Stoilov, takımın sahada gösterdiği performanstan memnun olmadığını, daha iyisini yapabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin neresinde olursa olsun kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Stoilov, "Sakaryaspor, son 11-12 maçını kaybetmemişti. Bugün bize karşı kaybetti, bu açıdan da bizim için önemli bir galibiyet oldu. Biz her zaman kendimizi geliştirmeye ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Stoilov, oyuncuların gelişmeleri ve daha iyi olmaları için sürekli onları zorladıklarını anlatarak, "Oyuncularımın gerçekten beni sevmesine gerek yok. Beni Süper Lig'e çıktığımız zaman sevmeye başlayabilirler. Benim için önemli olan sadece, oyuncularımın her gün her antrenmanda her maçta daha da ilerlemesi, her zaman kendilerini geliştirmelerini ve Göztepe'ye her zaman en iyi hizmeti vermeleri." şeklinde konuştu.

Oyun olarak atak ve agresif futbolu sevdiğini, takıma bunu yansıtmaya çalıştığını belirten Stoilov, transferlerin takıma katkı sağlayacak oyunculardan yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı: Mücadelesini vermedikleri hiçbir savaşı kazanamayacaklarını söyledi - Son Dakika


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