Sakaryaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçı kazanıp 9 puanla lider oldu - Son Dakika
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Sakaryaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçı kazanıp 9 puanla lider oldu

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Sakaryaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta ilk 3 maçı kazanıp 9 puanla lider oldu
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Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı ilk 3 maçı da kazanarak 9 puanla zirveye çıktı. Geçen sezon aynı dönemde 4 puan toplayan yeşil-siyahlılar, 2016-2017'nin ardından ilk kez 3'te 3 yaparak liderliğe yerleşti.

Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonunun ilk 3 haftasında oynadığı tüm maçları kazanarak, geçen sezonun aynı dönemine kıyasla büyük bir çıkış yakaladı. Sakarya temsilcisi, ayrıca 2016-2017 sezonunun ardından ilk 3 müsabakadan galibiyetle ayrıldığı dönemi de yaşadı.

Geçen yıl Trendyol 1. Lig'deki ilk 3 maçında 4 puan toplayabilen Sakaryaspor, bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şu ana kadar oynadığı 3 müsabakayı da kazanarak 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Yeşil-siyahlılar sezona 3 maçta 3 galibiyet başlangıcıyla birlikte tarihi bir başarıya imza attı. Lige 3'te 3 galibiyetle başlama başarısını en son 2016-2017 sezonunda TFF 3. Lig'de gösteren Sakaryaspor, tam 10 sezon sonra aynı başarıyı tekrarladı. 2016-2017 sezonunda Çankaya SK ve İzmir Çoruhlu'yu mağlup ederek 2'de 2 yapan, ardından 1461 Trabzon FK'yı da yenerek seriyi 3 maça çıkaran yeşil-siyahlı ekibin söz konusu serisi 4. haftadaki Afyonspor beraberliğiyle bozulmuştu.

Geçen sezon ilk 3 haftada 4 puan toplanmıştı

Sakaryaspor, 2025-2026 sezonunun ilk 3 haftalık periyodunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan toplayabilmişti. O dönemde rakip filelere 5 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde de 5 gol görerek averaj üretememişti. Sezonun ilk haftasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor, ikinci haftada Iğdır FK'yı 3-2 mağlup etmiş, üçüncü haftada ise Bodrum FK'ya 3-1 yenilmişti. O süreçte takımın skor yükünü 2 golle Gael Kakuta çekerken; Burak Çoban, Emre Demir ve Umechi Akuazaoku da birer gol kaydetmişti.

Bu sezon 3'te 3 ile gelen liderlik

2026-2027 sezonuna ise istikrarlı şekilde başlayan yeşil-siyahlılar, ilk 3 haftada kayıpsız ilerledi. Sezonun açılış maçında deplasmanda 1461 Trabzon FK'yı 3-2 mağlup eden Sakaryaspor, ikinci haftada evinde Adana 01 FK'yı 2-0'lık bir skorla mağlup etti. Üçüncü haftada ise Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen Sakaryaspor, 3 maçta 8 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü. Bu sezon hücum hattında Kerim Frei ve Uğur Can ikişer golle öne çıkarken; Hasan Bilal, İlhan Depe, Yalçın Kılınç ve Evren Korkmaz da skora birer golle katkı sağladı.

Averaj 0'dan +5'e yükseldi

İki sezonun ilk 3 haftası kıyaslandığında; Sakaryaspor atılan gol sayısını 5'ten 8'e çıkarırken, kalesinde gördüğü gol sayısını ise 5'ten 3'e düşürdü. Geçen yıl aynı periyotta sıfır olan gol averajı bu sezon +5'e yükselirken, toplanan puan da 4'ten 9'a çıkarak belirgin bir artış gösterdi.

Kardeş teknik adamların başarısı

Öte yandan Sakaraypor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt'un takımın başarısındaki etkisi kendini belli ederken, Ümit Bozkurt'un kardeşi Serdar Bozkurt'un çalıştırdığı Elazığspor'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lige hızlı şekilde başlayarak ilk maçta Sebatspor'u 3-1, ikinci maçta deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 ve son mücadelede ise evinde lider Aliağa FK'yı 5-0'la geçerek liderliği eline aldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakaryaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçı kazanıp 9 puanla lider oldu - Son Dakika
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