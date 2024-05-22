Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off finaline hazırlanıyor - Son Dakika
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off finaline hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off finaline hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off finalinde karşılaşacağı rakiplerini beklerken antrenmanlarına Atatürk Stadyumu'nda devam ediyor. Kocaelispor'u mağlup ettikten sonra direkt final oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

22.05.2024 13:27
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Trendyol 1. Lig play-off finalinde karşılaşacağı rakiplerini bekleyen Sakaryaspor, antrenmanlarına Atatürk Stadyumu'nda devam ediyor.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için oynayacağı final müsabakasının hazırlıklarına Atatürk Stadyumu'nda devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan gözetiminde gerçekleştirdiği idmana dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, taktik ve istasyon çalışmalarıyla devam etti.

Sakaryaspor; Bodrum FK - Çorum FK eşleşmesinden gelecek muhtemel rakibiyle 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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