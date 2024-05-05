Sakaryaspor, Tuzlaspor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldı - Son Dakika
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Spor

Sakaryaspor, Tuzlaspor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldı

Sakaryaspor, Tuzlaspor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldı

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, beklenmedik bir sonuç aldıklarını söyledi. Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık ise zorlu deplasmandan önemli bir galibiyetle ayrıldıklarını belirtti.

05.05.2024 19:35  Güncelleme: 19:36
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe göre bir diziliş, oyun anlayışı ve plan yaptıklarını belirtti.

Heyecanı yüksek bir ligi sonuna kadar taşıyacaklarını dile getiren Karslı, "Haftaya bir final, sonrakinde bir final daha oynamış olacağız. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Oynanan oyundan sonuç hariç kimsenin memnun olmadığını düşünmüyorum. Tempolu bir oyun yoktu ama kaleye denenen şutlar, ortalar, isteyen bir takımdık. İki pozisyon oldu onlar için, geldiler ve gol attılar." diye konuştu.

Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Sakarya'ya gelirken düşme potasında olduklarını anımsattı.

Önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Kocabıyık, "Zor bir deplasman olduğunu biliyorduk. Sakarya'nın da 3'üncü bitirmek için aşırı derecede puana ihtiyacı vardı. Çok iyi kapandık. Bunun neticesinde de Sakarya'nın üstümüze gelmesinden dolayı da kontrataklar bulduk. İlk yarı özellikle kaçırdığımız bir-iki pozisyon var. İkinci yarıda attığımız gol daha öz güvenli durmamızı sağladı. Çok iyi motive olduk, iyi konsantrasyon galibiyeti getirdi. Son dakikalarda Sadık'ın attığı gol de perçinledi galibiyetimizi. Tüm oyuncularımızı buradan tebrik ediyorum. Çok güzel bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Tuzlaspor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldı - Son Dakika

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