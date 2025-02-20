Sakaryaspor Ümraniyespor\'a Hazırlanıyor

Spor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile sürdürülen idman, taktik çalışma ile sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte Jakub Szumski sakatlığı sebebiyle idmanda yer almazken, Ognjen Ozegovic ise takımdan ayrı çalıştı. Sakaryaspor, Ümraniyespor'a pazar günü saat 19.00'da konuk olacak. - SAKARYA