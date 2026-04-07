Sakaryaspor Ümraniyespor'la Karşılaşıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile mücadele edecek.
Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Fatih Tokail yönetecek.
Sakaryaspor, 33 puanla 18'inci, Ümraniyespor 39 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.
