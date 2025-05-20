Sakaryaspor\'un Başkanı Açıklama Yaptı

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, Trendyol 1. Lig'de sezonun istedikleri gibi geçmediğini söyledi.

Rüstemler Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Genç, geçen yılın eylül ayında sıkıntılı bir süreçte göreve geldiklerini ifade etti.

Sakaryaspor'un isminin saha dışı olaylarla çok geçtiğini dile getiren Genç, "Tekrar dönüp 'Sakaryaspor'u saha içinde bırakacağız.' dedik. 8-9 ay sonra bir şekilde gemiyi limana yanaştırdığımıza inanıyorum. Mutlu değiliz, daha iyisini bekliyorduk. En azından belki play-off'u yine yapabilir miyiz diye hesapladık ama olmadı. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Neticede başaramadıktan sonra hepsi bir bahane oluyor, çok da önemli yok." diye konuştu.

Beklenmeyen puan kayıpları yaşadıklarını belirten Genç, "Boluspor maçı, bence sezonun bizim için kırılma noktasıydı. O maçı alsaydık Boluspor'la aynı puana geliyorduk, o virajı dönemedik. Kritik virajlarda dönemediğimiz için bu sezonu böyle bitirdik." ifadelerini kullandı.

Kulübün mali durumuna değinen Genç, eylül ayından bu yana 197 milyon 240 bin lira ödeme yaptıklarını, transfere engel yabancı futbolcu borçlarının 255 bin, FIFA'da dosya halinde gözüken yetiştirme bedellerinin de 235 bin 200 avro olduğunu kaydetti.

Cumhur Genç, 15 Mayıs itibariyle yerli oyunculara 15 milyon 447 bin, yabancı futbolculara da 465 bin avro maaş ödenmesi gerektiğini aktararak, "Bu 197 milyon, yönetim kurulumuzun gayretleriyle, Yusuf (Alemdar) başkanımızın oluşturduğu kaynaklarla oldu. Bu şehir için 9 ayda bence çok büyük para." değerlendirmesinde bulundu.

"Sakaryaspor sahipsiz kalmaz"

Kulübün gittikçe yalnızlaştığını kaydeden Genç, "Kulübün geliri yok. Kombine çıkarıyoruz, alınmıyor. Loca satamıyoruz, sattığımızı alamıyoruz. Sakarya'da isimler çok büyük ama içleri çok ufak. İsimler dışardan büyük, yaldızlı ama yağmur yağdığı zaman içlerin bomboş olduğunu görüyoruz. Bu şehirde herkes bir şey oldu ama Sakaryasporlu yapamadık insanları nedense." dedi.

Cumhur Genç, kulübün daha zor günler yaşadığını anımsatarak, "Şu an kaosluk bir durum yok. Yine birilerinin yönlendirmesiyle, gayretiyle birileri gelir, Sakaryaspor ayakta kalır, çok daha güzel günler de görebilir. Görür inşallah." şeklinde görüş belirtti.

Seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını aktaran Genç, "Bizden çok daha iyi yapacak insanlar da gelir. İşletme körlüğü denen bir olay var, enerji ve heyecan bir yerden sonra otomatiğe bağlanıyor. Dışarıdan elimizden geldiğince Sakaryaspor'a yardımcı oluruz. Sakaryaspor sahipsiz kalmaz." ifadelerini kullandı.

Genç, destekleri için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.