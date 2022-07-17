Sakaryaspor'un genç oyuncusu Berkay Kurubacak'ın şampiyonluk hayali var - Son Dakika
Üye Girişi

Sakaryaspor'un genç oyuncusu Berkay Kurubacak'ın şampiyonluk hayali var

17.07.2022 10:57

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor'un 19 yaşındaki defans oyuncusu Berkay Kurubacak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor'un 19 yaşındaki defans oyuncusu Berkay Kurubacak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Abant bölgesindeki bir otelde sürdüren Sakaryaspor'un genç oyuncusu Kurubacak, AA muhabirine, kamplarının yorucu ama güzel geçtiğini anlattı.

Teknik direktör İlker Püren ve tüm antrenörlerin istediklerini yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Kurubacak, "Çok sıkı çalışıyoruz. Çok iyi çalışma ve aile ortamı var. Hazırlık maçlarında da güzel performans sergiledik. Son maçımızı galibiyetle tamamladık. Her şey yolunda." dedi.

Kurubacak, sezon başı kamplarının her yıl olduğu gibi zor ve yorucu geçtiğini dile getirerek, "Antrenmanlarımız daha çok güç ve kuvvete dayalı geçiyor. Hocalarımızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Taktik anlamda da çok fazla çalışıyoruz. Bizim için yorucu geçiyor ama sezon başını iyi geçirmemiz lazım ki bunu sezona yansıtabilelim." diye konuştu.

"İnşallah sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız"

Lige şampiyon olarak çıktıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Kurubacak, şunları söyledi:

"Sakaryalı'yım, Sakarya'nın çocuğuyum. İlk profesyonel yılımda şampiyon olmak çok gurur ve onur vericiydi. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Geçen sene çok iyi bir aile ortamı vardı. Bu sene de öyle. Sonu şampiyonlukla tamamlandı. İnşallah bu sene de mutlu sona ulaşırız. Bu seneki hedefimiz, ligi en iyi yerde bitirmek. Çok iyi takımız. Sakaryaspor, her zaman şampiyonluk için oynar. Bizim hedefimiz bu yönde."

Spor Toto 1. Lig'de çok zorlu takımların bulunduğuna işaret eden Kurubacak, her maça kazanmak için çıkacaklarını dile getirdi.

"İnşallah sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız." diyen Kurubacak, "Bireysel olarak hedefim, alabildiğim en yüksek süreleri alabilmek. Hocalarımızın verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Genç oyuncu olarak daha çok çalışmam, daha çok kendimi gösterebilmem, ön plana çıkabilmem lazım. Aldığım süreleri iyi değerlendirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kurubacak, kariyer planlamasını "En üst liglerde ve iyi yerlerde futbol oynamak" şeklinde yaptığını dile getirerek, "Sakaryaspor formasını uzun yıllar taşımak istiyorum. İnşallah hayallerimin hepsi gerçek olur. Ayrıca milli takım formasını giymeyi de çok isterim. İnşallah bir gün bana da nasip olur." diyerek sözlerini tamamladı.

YORUMLAR
500
Mudurnu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu Mudurnu'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU GEÇİŞİ RAHAT BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU GEÇİŞİ RAHAT
Kaynak: AA

Sakaryaspor, Abant, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor'un genç oyuncusu Berkay Kurubacak'ın şampiyonluk hayali var - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
09:22 Sibel Can konserinde olay çıktı! Sahneye çıkmak isteyen belediye başkanına güvenliklerin izin vermemesi sonucu tansiyon yükseldi
09:09 "Tehlikeli madde" taşıyan Ukrayna firmasının kargo uçağı, Yunanistan'a düştü! Çok sayıda patlama sesi sonrası yangın başladı
08:22 Freni boşalan kamyon, 9 araca çarptı! Hurdaya dönen araçlarını gören sürücüler şok yaşadılar
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
00:33 Doktorun "kalk git" dediğini iddia eden kadın, evinin banyosunda doğum yaptı
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 11:12:12. #1.13#
SON DAKİKA: Sakaryaspor'un genç oyuncusu Berkay Kurubacak'ın şampiyonluk hayali var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement