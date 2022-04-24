Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce - Son Dakika

Sakaryasporlu futbolcular ve Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin şampiyonluk kutlamaları
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin açıklamaları ANTALYA - TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi sezonun bitimine 2 hafta kala garantileyen Sakaryaspor'un taraftarları kentte büyük sevinç yaşadı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Sakaryaspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi.
Kaynak: AA
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