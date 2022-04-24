Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce - Son Dakika
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Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce

24.04.2022 20:41

Sakaryasporlu futbolcular ve Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin şampiyonluk kutlamaları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin açıklamaları ANTALYA - TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1.

Sakaryasporlu futbolcular ve Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin şampiyonluk kutlamaları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin açıklamaları ANTALYA - TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi sezonun bitimine 2 hafta kala garantileyen Sakaryaspor'un taraftarları kentte büyük sevinç yaşadı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Sakaryaspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi.

Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce

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Vali Kaldırım, Sakaryaspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması Vali Kaldırım, Sakaryaspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması TFF'den 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'a kutlama TFF'den 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'a kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Ekrem Yüce, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce - Son Dakika


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