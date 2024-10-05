Sakaryaspor'un Teknik Direktörü Bakkal Değerlendirdi

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Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası, "Yumuşak oynuyoruz. Temassız oynuyoruz. Rakibin oynamasına çok müsaade ediyoruz. Bunları halletmemiz gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Her ne olursa olsun beklemediğimiz bir sonuç. Çarşamba günü takımın başına geldim, perşembe ve cuma idmanlar yaptık. İki günlük idmanla buraya geldik. Fiziksel olarak çok zayıfız. Fiziksel olarak eksiğimiz var bu milli ara bize iyi gelebilir. İlk devrenin özellikle başlangıcında oyunun gidişatında alan da vermedik, pozisyon da bulduk. İlk devrenin sonlarında yediğimiz bir gol var. Yumuşak oynuyoruz. Temassız oynuyoruz. Rakibin oynamasına çok müsaade ediyoruz. Bunları halletmemiz gerekiyor. Hatalı goller yedik. İki gündür buradayım ve oyuncuma suçlama anlamında bir şey söyleyemiyorum" diye konuştu.

"Sahada savaşmayı öğreneceğiz"

Milli maçlar için verilecek aranın takıma iyi geleceğini belirten Bakkal, "Son gün transferden gelenler var, gidenler oldu. Elimizde bu kadro var, yetenekli mi yetenekli. Birinci şıkkımız öncelikle sahada mücadele etmesini öğreneceğiz. Sahada biraz savaşmayı öğreneceğiz. Ondan sonra bu yetenekler açığa daha da çıkacağını düşünüyorum. İlk maç olarak üzücü ama çıkaracağımız baya bir ders var. İnşallah çok daha iyi mücadele eden takım, daha çok isteyen takım ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL