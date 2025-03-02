Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük 2-2 Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Sakaryaspor- Fatih Karagümrük maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, "Kazanmak için gelmiştik ve oyuna çok iyi başladık. Oyunun başında bir iki pozisyonu iyi değerlendirebilseydik daha faklı senaryolar olabilirdi. Bireysel yaptığımız bir hatadan dolayı gol yedik ama ne olursa olsun oyundan vazgeçmedik. İkinci yarı daha fazla risk ve baskı yaparak topa sahip olmayı başladık. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı, bu maç bizim için olmazsa olmazımızdı. Artı 3 puanı almamız gerekiyordu. Artık son dönemeçlerdeyiz. Bir sezon demek burada artık fiziksel, taktik dışında mental olarak güçlü olmanız lazım. Oyuncu arkadaşlarımızın hepsini çok tebrik ediyorum. Sonradan oyuna giren oyuncularımız çok ciddi katkılar sundu. Başladığınız oyuncular değil sonradan giren oyuncular oyunun geleceğini belirliyor. 3'üncü golle beraber maçı kazınmasını bildik. Önümüzde çok zorlu müsabakalar var. Sakaryaspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

"Mağlup olduk, üzgünüz dersler çıkarıp bunların telafisini yapacağız"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise, "Mutlak galibiyet için sahaya çıktık ama istediğimiz gibi olmadı. Maçtan önce oyuncularla konuştuğumuzda uzun oyuncular olduğunu ve oyun kurgularının tamamen uzun toplar üzerinde gittiğini söylemiştik. İki takıma baktığınız zaman boy avantajı karşı taraftaydı. İlk yarı bunu çok güzel yaptık ve kazanmaya yakın olan taraf bizdik. İlk yarıdaki oyundan tamamen memnunum ama ikinci yarıda iki tane duran topla mağlup olduk aslında işin özeti budur. Eksik yerlerimize bakmamız lazım. İlk yarıdaki oyunu devam ettirebilsek çok farklı durumlar olabilirdi. Mağlup olduk, üzgünüz. Bu yenilgiden dersler çıkarıp telafisini yapacağız" diye konuştu. - SAKARYA