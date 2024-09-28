Sakaryaspor Yükselişe Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakaryaspor Yükselişe Hazırlanıyor

Sakaryaspor Yükselişe Hazırlanıyor

Yeni yönetimle hedef playoffs ve Süper Lig. Takımın motivasyonu yüksek, olumsuzluklar geride kaldı.

28.09.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni yönetimiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İdari ve ekonomik sorunların yanı sıra zemin bakımı nedeniyle iç saha maçlarını evinde oynayamayan Sakaryaspor, ligin geride kalan bölümünü istediği gibi geçiremedi.

Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Sakarya ekibi, 7 puan toplayabildi.

Sakaryaspor, 22 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Cumhur Genç ve ekibiyle yükselişe geçmeye odaklandı.

"Sakaryaspor arması ve formasının olduğu her yerde bir hedef vardır"

Sakaryaspor Kulübü Başkanvekili Semih Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra takımla buluştuklarını, futbolcuların mutlu olduğunu söyledi.

Çiftçi, Sakaryaspor ile ilgili olumsuzlukların geride kaldığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte hedefimiz tamamen yeşil saha ve futbol. Taraftarımız müsterih olsun. Ümraniyespor maçını kazanıp yükselişe geçmek istiyoruz. Bundan sonra önümüze bakacağız. Tüm olumsuzluklar geride kaldı." diye konuştu.

Teknik direktör Suat Kaya ile görüştüklerini ve bilgi aldıklarını aktaran Çiftçi, "Kalabalık bir kadro var. Bununla alakalı çalışmamız sürüyor. Futbol şube sorumlularını atadık. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bundan sonra önümüze bakacağız, olumsuzluk yok artık." dedi.

Semih Çiftçi, zemin bakımı nedeniyle iç saha maçlarını başka statlarda oynadıklarını dile getirerek, "Bu hafta iç saha maçını Ankara Aktepe Stadı'nda oynayacağız. Önümüzdeki hafta Karagümrük deplasmanına gidiyoruz. Milli aradan sonra İstanbulspor maçıyla sahamızı açıyoruz. Taraftarımız da özlemle bekliyor. Takımımızı, taraftarımızın önünde heyecanla izlemeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın motivasyonunun yüksek olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Birbirinden değerli oyuncular var. Salih Dursun, Mustafa Pektemek kendi evladımız... Onlarla birlikte takımın motivasyonu üst düzey. İnşallah iyi günleri göreceğimizi düşünüyoruz. Devre arasında analizlerimizi yapacağız, ne yapılması gerekiyorsa hepsini yapacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakaryaspor arması ve formasının olduğu her yerde bir hedef vardır. Geçen sezon finalde Süper Lig'i kaçırdık. Hedefimiz Süper Lig. Play-off'tan olur, şampiyonluk olur, son ana kadar kovalayacağız."

Kaynak: AA

Sakaryaspor, Politika, Ekonomi, sakarya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor Yükselişe Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 11:04:07. #1.12#
SON DAKİKA: Sakaryaspor Yükselişe Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement