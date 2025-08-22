Sakat olduğu ortaya çıktı! Renato Sanches\'in Türkiye\'ye transferi iptal

Orta saha transferi için PSG forması giyen Renato Sanches ile anlaşan Trabzonspor transferden vazgeçti.
61 Saat'te yer alan habere göre; Trabzonspor, oyuncunun sağlık raporlarını inceledikten sonra yıldız ismin transferinden çekildi. Oyuncunun sakatlığını tamamen atlatamadığı belirtildi.
Bordo-mavililerin transferden vazgeçmesiyle birlikte Renato Sanches'in yeni adresi de belli oldu. Yunan basınında yer alan haberlere göre; 28 yaşındaki Portekizli futbolcunun eski teknik direktörü Rui Vitoria'nın çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer olacağı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezonda kiralık olarak forma giydiği Benfica'da toplam 21 maça çıkan Sanches, bu maçlarda 1 gol sevinci yaşadı.
