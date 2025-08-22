Sakat olduğu ortaya çıktı! Renato Sanches\'in Türkiye\'ye transferi iptal

Orta saha transferi için PSG forması giyen Renato Sanches ile anlaşan Trabzonspor transferden vazgeçti.

SAKAT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

61 Saat'te yer alan habere göre; Trabzonspor, oyuncunun sağlık raporlarını inceledikten sonra yıldız ismin transferinden çekildi. Oyuncunun sakatlığını tamamen atlatamadığı belirtildi.

PANATHINAIKOS'A GİDİYOR

Bordo-mavililerin transferden vazgeçmesiyle birlikte Renato Sanches'in yeni adresi de belli oldu. Yunan basınında yer alan haberlere göre; 28 yaşındaki Portekizli futbolcunun eski teknik direktörü Rui Vitoria'nın çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer olacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda kiralık olarak forma giydiği Benfica'da toplam 21 maça çıkan Sanches, bu maçlarda 1 gol sevinci yaşadı.