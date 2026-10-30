Sakatlanan 23 yaşındaki Karmen Aksoy, Eczacıbaşı Peron İstanbul'a transfer oldu - Son Dakika
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Sakatlanan 23 yaşındaki Karmen Aksoy, Eczacıbaşı Peron İstanbul'a transfer oldu

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Eczacıbaşı Peron İstanbul Kadın Voleybol Takımı, 23 yaşındaki orta oyuncu Karmen Aksoy'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, milli takım dönemindeki sakatlığın ardından transfer edilen Aksoy'un iyileşme sürecini kendi bünyesinde geçirmesini ve sahalara sağlıklı dönmesini diledi.

Eczacıbaşı Peron İstanbul Kadın Voleybol Takımı, 23 yaşındaki orta oyuncu Karmen Aksoy'u transfer ettiğini duyurdu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım döneminde yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından aramıza katılan Karmen Aksoy'a hoş geldin diyoruz. İyileşme sürecini kulübümüz çatısı altında en iyi şekilde geçirmesini ve sahalara sağlıkla dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Karmen Aksoy, kariyerinde Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank ve Galatasaray formalarını giydi.

Kaynak: AA
Milli TakımİstanbulSporSon Dakika

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