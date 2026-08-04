Başından sakatlandı pes etmeyerek Balkan üçüncüsü oldu

Yunusemre Belediye spor'un milli judocusu Enes Pınar, Arnavutluk'ta düzenlenen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda ilk maçında yaşadığı sakatlığa rağmen pes etmeyerek 100 kiloda bronz madalya kazandı. Azmiyle takdir toplayan başarılı sporcu, Türkiye ve Manisa'ya gurur yaşattı.

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Enes Pınar, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda yaşadığı talihsiz sakatlığa rağmen mücadeleyi bırakmayarak 100 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Enes Pınar, şampiyonadaki ilk karşılaşmasında Kosovalı rakibi karşısında üstün götürdüğü mücadele sırasında başından sakatlandı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakaya devam edemeyen Pınar, tedavisinin ardından yeniden mindere çıkarak büyük bir azim örneği sergiledi.

Sakatlığına rağmen sonraki tüm karşılaşmalarını kazanmayı başaran başarılı judocu, 100 kilo kategorisinde Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Enes Pınar'ın gösterdiği mücadele, şampiyonanın en dikkat çeken performanslarından biri olarak öne çıktı.

"Pes etmeyen bir karakterin eseridir"

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, milli sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Enes, yaşadığı talihsiz sakatlığa rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek gerçek bir sporcu duruşu sergiledi. Azmi, inancı ve mücadele ruhuyla bronz madalyaya uzanması bizleri son derece gururlandırdı. Bu başarı, pes etmeyen bir karakterin eseridir. Sporcumuzu ve emeği geçen tüm antrenörlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yunusemre Belediyespor, milli sporcusunun elde ettiği bu başarıyla uluslararası arenada bir kez daha adından söz ettirirken, Enes Pınar'ın bronz madalyası hem Manisa'da hem de Türk spor camiasında sevinçle karşılandı.