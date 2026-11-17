İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sakatlığının ardından sahalara geri döndü.

A Milli Takım ve Juventus'un kanat oyuncusu Kenan Yıldız'ın ağustos ayında sol ayak tarak kemiği kırılmış ve 21 yaşındaki futbolcu ameliyat olmuştu. Sol ayak 5'inci tarak kemiğindeki (metatars) kırık nedeniyle ağustos ayının sonunda Almanya'da ameliyat olan ve uzun süre formasından ayrı kalan Kenan Yıldız, rehabilitasyon sürecini tamamladı.

Milli futbolcunun kulübü Juventus da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Kenan Yıldız'ın bireysel antrenmanlarına başladığını duyurdu. Torino ekibinden yapılan paylaşımda Kenan Yıldız'ın top sürdüğü videoya yer verilirken, "Adım adım Kenan" ifadeleri kullanıldı.