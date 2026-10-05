Sakatlığı atlatan Vlahovic, Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı çalışmasına katıldı - Son Dakika
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Sakatlığı atlatan Vlahovic, Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı çalışmasına katıldı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlığına devam etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda sakatlığını atlatan Sırp santrfor Dusan Vlahovic takımla çalışmalara başladı; idman yarın sürecek.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, defans ve hücum çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığını atlatan Sırp santrfor Dusan Vlahovic takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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