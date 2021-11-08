Üye Girişi
Sakatlık geçiren rakip takım oyuncusunu sırtında taşıdı - Son Dakika

Sakatlık geçiren rakip takım oyuncusunu sırtında taşıdı

08.11.2021 11:38
Sakatlık geçiren rakip takım oyuncusunu sırtında taşıdı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki amatör ligde mücadele eden sporcunun, sakatlanan rakip takım futbolcusunu sırtına alarak saha kenarına taşıması taraftarlardan alkış aldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki amatör ligde mücadele eden sporcunun, sakatlanan rakip takım futbolcusunu sırtına alarak saha kenarına taşıması taraftarlardan alkış aldı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grup'ta mücadele eden Elbistanspor, ligin 2. haftasında evinde Kayseri temsilcisi Yahyalıspor ile karşılaştı. Elbistan sentetik çim sahada oynanan karşılaşmanın başlama vuruşundan kısa bir süre sonra ev sahibi ekibin oyuncusu Şahin Çığlı, sakatlık geçirdi. Çığlı'nın yere yığıldığını gören orta hakem Günay Doğukan Yılmaz, maçı durdurdu. Yılmaz, sağlık ekiplerini sahaya davet ederken takım arkadaşları da Çığlı'ya yardım etmek için yanına geldi. Sağlık ekipleri, futbolcunun tedavisini saha dışında yapmak istedi. Bu sırada yerden kalkan Çığlı, ayakta duramayınca yardımına rakip takımın oyuncusu Hasan Yazgan koştu. Çığlı'yı sırtına alıp saha dışına kadar götüren Yazgan'ın bu hareketi, taraftarların da takdirini kazandı. Tribündeki taraftarlar, alkış ve ıslıklarla Yazgan'ın centilmenliğini takdir ettiler.

Rakip takımın oyuncusunun sırtında taşıdığı Şahin Çığlı ise tedavisinin ardından tekrar sahaya dönerken; karşılaşma ise Yahyalıspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Sakatlık geçiren rakip takım oyuncusunu sırtında taşıdı
Sakatlık geçiren rakip takım oyuncusunu sırtında taşıdı

Kahramanmaraş, Amatör Lig, Elbistan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakatlık geçiren rakip takım oyuncusunu sırtında taşıdı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var 12:17 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi 12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak 11:52 Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı 11:51 Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu 11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı 10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor 10:18 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım 09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım

Son Dakika Haberleri
12:16 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var
12:12 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak
12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi
12:02 Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor
11:52 Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak
11:51 Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı
11:50 Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler
11:40 Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor
11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu
11:18 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu         
12:39
Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak         
12:12
Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor         
12:02
Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler         
11:51
Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:40
Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı         
11:19
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:04
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı! Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı!         
18:36
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 12:43:57. #1.12#
SON DAKİKA: Sakatlık geçiren rakip takım oyuncusunu sırtında taşıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement