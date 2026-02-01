Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano, Santiago Bernaberu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jude Bellingham henüz maçın 9. dakikasında kötü bir sakatlık yaşadı. İngiliz futbolcu, topa doğru depar attığı esnada adalesini tutarak yerde kaldı.
Yaşadığı sakatlık sonrası üzüntüsü kameralara yansıyan Jude Bellingham, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. İngiliz orta saha, yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Bu sezon 27 maça çıkan 22 yaşındaki yıldız, bu maçlarda takımına 6 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
