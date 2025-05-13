Sakıp Sabancı Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Sakıp Sabancı Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sakıp Sabancı Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sakıp Sabancı Spor Ödülleri, engelli sporcuların başarılarını kutlamak için sahiplerini buldu.

13.05.2025 13:00
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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Sabancı Vakfı tarafından düzenlenen Sakıp Sabancı Spor Ödülleri sahiplerini buldu.

Sabancı Vakfı tarafından, merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyetiyle 1994 yılından bu yana Türk sporunu ve sporcularını teşvik etmek amacıyla verilen 'Sakıp Sabancı Spor Ödülleri' bu yıl da sahiplerini buldu. Ödül törenine Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, para milli takımı sporcuları ve davetliler katıldı. Organizasyonda sadece madalyaların değil, fırsat eşitliğini de ön plana çıkardıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Nevgül Bilsel Safkan, "1994 yılında takdim ettiğimiz ve her olimpiyat döngüsünde yaptığımız Sakıp Sabancı ödül töreni ile sınır tanımayan kararlılığı ve sporda oyunu değiştiren sporcularımızı ödüllendiriyoruz. Çoğu zaman yılmadan ezip geçen hikayeler olduğunu biliyoruz. Biz bugün bu ödülleri takdir olarak değil, dönüştürmeye ve eşitlik sağlamak adına uyguluyoruz. Dünyada engelli bireylerin yüzde 1'i spor yapıyor ve onların yaşam memnuniyeti yüzde 40 artıyor. İstihdam da aynı şekilde yükseliyor. Burada yalnız madalyaların değil, fırsat eşitlini ortaya koymanın yolunu inşa ediyoruz. Türk sporuna adını altın harflerle yazdıran oyuncularımız tebrik ederiz. Bizleri temsil eden tüm sporcularımıza minnet borçluyuz. Göğsünüzdeki madalya bir sembol ama gerçek başarı gösterdiğiniz mücadele ve bize ilham olmanız" ifadelerini kullandı.

Murat Aksu: "Başarılar katlanarak devam edecek"

Komite olarak öncelikli hedeflerinin daha fazla sporcuyu milli takıma kazandırmak olduğunu belirten Murat Aksu ise, "94 sporcumuz madalya alsın almasın değişimi sporla başlattık. En son engelli bireyi evinden çıkarana kadar uğraşacağız. Bizim için Paris Olimpiyatları bir basamaktı. Göreve gelince dedik ki aldığımız bayrağı daha yükseğe çekeceğiz. Paris bize yetmez, daha ileriye gitmek istiyoruz. Los Angeles'ta büyük işler başaracağımıza inanıyorum. 2 altın madalya alan tek oyuncumuz Umut burada. Öznur hem Avrupa hem dünya rekortmeni, bambaşka bir boyut. Golbol takımımız dünyaya adını yazdırdı. 3 kere üst üste kazanan bir takımımız var. Şimdi dördüncüyü kazanacaklar. Golbol'un Messi'si de bizde. Başarılar katlanarak devam edecek. Biz artık bunu Türkiye'de düzenleyen ekip olmak istiyoruz. 2026'da hedefimiz paralimpik ve olimpik ülke olmak istiyoruz. Buna giden yol paralimpikten geçiyor. Kendi ülkemizde bunları düzenleyen ülke olmamız gerekiyor. Tüm dünyaya örnek olmamız gerekiyor. Kararlı yürümeye devam edeceğiz. Bizimle yol yürüyen destekçilerimize teşekkürler. Güçlü hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ödül alan para sporcular şu şekilde:

"Umut Ünlü - Para Yüzme, Öznur Girdi - Para Okçuluk, Mahmut Boztepe - Para Tekvando, - İbrahim Bölükbaşı Para Judo, Türkiye Görme Engelli Kadın Golbol Milli Takımı (Sevda Altunoluk, Fatmagül Güler, Reyhan Yılmaz, Berfin Altan, Şeydanur Kaplan ve Sevtap Altunoluk)" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakıp Sabancı Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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