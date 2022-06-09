Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

09.06.2022 23:19
Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, Liverpool'dan Mohamed Salah kazandı.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, Liverpool'dan Mohamed Salah kazandı.

PFA'dan yapılan açıklamada, "Yılın Oyuncusu seçilen Mohamed Salah'ı tebrik ederiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Liverpool'ın, Manchester City karşısında bir puan farkla şampiyonluğu kaçırırken Salah'ın, Premier Lig'de 23 gol attığı belirtildi.

Salah ile Tottenham'dan Son Heung-min, 2021-22 sezonunda Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü de kazanmıştı.

22 yaşındaki Manchester City'li Phil Foden ise üst üste ikinci sezon için yılın genç oyuncusu ödülünü kazandı.

PFA'nın belirlediği Premier Lig'de yılın 11'i şu şekilde:

Alisson - Liverpool

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Virgil van Dijk - Liverpool

Antonio Rüdiger - Chelsea

Joao Cancelo - Manchester City

Kevin de Bruyne - Manchester City

Thiago Alcantara - Liverpool

Bernardo Silva - Manchester City

Sadio Mane - Liverpool

Cristiano Ronaldo - Manchester United

Mohamed Salah – Liverpool

YORUMLAR
500
Muhammed Salah, PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı Muhammed Salah, PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Kaynak: AA

Mohamed Salah, Manchester, Liverpool, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:02 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran tarihinden itibaren yapılacak
22:52 Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor
22:51 Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı
22:27 Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi" çıkışı tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, özür videosu yayınladı
22:25 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz
21:38 Hakan Ural: Cumhurbaşkanını sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var
21:33 Ünlü iş insanı Abdullah Taşkın Yeniköy'deki lüks sitesinde evinin balkonuna çıkarak 3 şarjör boşalttı
21:31 Roma, gözünü milli futbolculara dikti! Yunus Akgün ve Zeki Çelik'i radarına aldı
21:02 12 milyonluk servetini kripto para piyasasında kaybeden genç canlı yayında ailesinden helallik istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 23:24:15. #1.11#
SON DAKİKA: Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement