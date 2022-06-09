Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, Liverpool'dan Mohamed Salah kazandı.
PFA'dan yapılan açıklamada, "Yılın Oyuncusu seçilen Mohamed Salah'ı tebrik ederiz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Liverpool'ın, Manchester City karşısında bir puan farkla şampiyonluğu kaçırırken Salah'ın, Premier Lig'de 23 gol attığı belirtildi.
Salah ile Tottenham'dan Son Heung-min, 2021-22 sezonunda Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü de kazanmıştı.
22 yaşındaki Manchester City'li Phil Foden ise üst üste ikinci sezon için yılın genç oyuncusu ödülünü kazandı.
PFA'nın belirlediği Premier Lig'de yılın 11'i şu şekilde:
Alisson - Liverpool
Trent Alexander-Arnold - Liverpool
Virgil van Dijk - Liverpool
Antonio Rüdiger - Chelsea
Joao Cancelo - Manchester City
Kevin de Bruyne - Manchester City
Thiago Alcantara - Liverpool
Bernardo Silva - Manchester City
Sadio Mane - Liverpool
Cristiano Ronaldo - Manchester United
Mohamed Salah – Liverpool
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