Salah ile Tottenham 'dan Son Heung-min, 2021-22 sezonunda Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü de kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi - Son Dakika

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