Salah'ı bile unutturacak transfer! Beşiktaş'tan gizli operasyon - Son Dakika
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Salah'ı bile unutturacak transfer! Beşiktaş'tan gizli operasyon

Salah\'ı bile unutturacak transfer! Beşiktaş\'tan gizli operasyon
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Beşiktaş, sağ kanat pozisyonu için yüksek profilli bir yıldız transferi için çalışmalarını sürdürüyor. İsmi gizli tutulan oyuncu ile mali detaylarda son aşamaya gelinirken, transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen, sağ kanat takviyesi için vites artırdı. Muhammed Salah sürecinden sonuç alamayan siyah-beyazlılar, hedefini ismi gizli tutulan yüksek profilli bir başka dünya yıldızına çevirdi.

İSMİ GİZLENEN YILDIZ İÇİN İLERİ DÜZEYDE TEMAS

Milliyet'te yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi ve Önder Özen, sağ kanat pozisyonu için hem oyuncu hem de kulübüyle yürüttüğü görüşmelerde önemli aşama kaydetti. İsmi sır gibi saklanan yıldız oyuncu için anlaşmanın gizlilik içinde yürütüldüğü ve mali şartlarda son pürüzlerin giderilmesi halinde transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşacağı öğrenildi.

''OYUN KURUCU'' SAĞ KANAT TALEBİ

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun mevcut kanat oyuncuları Vaclav Cerny ve Milot Rashica'nın performansından memnun olduğu ancak Hücum hattına farklı bir boyut katacak "oyun kurucu" profilli bir sağ kanat transferi istediği aktarıldı. Önder Özen'in temaslarını sürdürdüğü gizemli ismin tam da bu kritere uyduğu belirtiliyor.

GÖRÜŞMELERDE SONA DOĞRU

Maddi detaylar üzerinde pürüzlerin çözülmesi durumunda, Önder Özen'in bu gizli transfer operasyonunu tamamlayarak oyuncuyu İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

Operasyon, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah'ı bile unutturacak transfer! Beşiktaş'tan gizli operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salah'ı bile unutturacak transfer! Beşiktaş'tan gizli operasyon - Son Dakika
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