Salih Dursun'a 2 maç men ve para cezası - Son Dakika

Salih Dursun'a 2 maç men ve para cezası

Salih Dursun\'a 2 maç men ve para cezası
Son Güncelleme: 14.09.2023 19:43

PFDK, Fatih Karagümrük futbolcusu Salih Dursun'a Beşiktaş maçındaki sert hareketi nedeniyle 2 maç men ve para cezası verdi.

PFDK, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen Salih Dursun'a Beşiktaş maçındaki sert hareketi nedeniyle 2 maç men ve para cezası verdi.

2 MAÇTAN EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncu Salih Dursun'a 2 maç men cezası verdi.

SERT HAREKETİN BEDELİ AĞIR OLDU

Yapılan açıklamada, Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan özel maçta rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle Salih'e 2 resmi maçtan men ve 26 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Yaptığı hareketin faturası ağır oldu! PFDK'dan Salih Dursun'a 2 maç men ve para cezası
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fatih Karagümrük, Salih Dursun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salih Dursun'a 2 maç men ve para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salih Dursun'a 2 maç men ve para cezası - Son Dakika
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