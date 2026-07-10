Salih Özcan Beşiktaş'ta Mutlu - Son Dakika
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Salih Özcan Beşiktaş'ta Mutlu

10.07.2026 17:25
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Salih Özcan, Beşiktaş'ta 3+1 yıllık sözleşme imzaladı ve mutluluğunu dile getirdi.

Beşiktaş'ın 3+1 yıllık anlaşma sağladığı milli futbolcu Salih Özcan, siyah-beyazlı formayı terleteceği için mutlu olduğunu söyledi.

Salih, Beşiktaş YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübe geldiği için çok gururlu olduğunu dile getiren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Beşiktaş camiasının parçası olmak benim için büyük bir şey. Çok mutluyum. Sahada savaşıyorum. Herkes beni biliyor. Ölümüne oynuyorum. Korkmayan bir oyuncuyum. Taraftarımız da bilsin, bunu görecekler. Arkadaşlarım önde golleri atsın, arkada ben gol yememeyi tercih ederim. Maçları kazanalım ve mutlu olalım." diye konuştu.

Salih, baskıyı seven bir oyuncu olduğunu belirterek, "Baskıda daha iyi performans gösteririm. Baskı beni etkilemez. Ben oyunumu oynar yüzde yüzümü veririm. Oyunu rakibe kaptırmamak isterim. Gol, asist yapmak isterim ama önceliğim oyunun kontrolünü rakibe vermemek. Her takım, her antrenörün değişik bakış açıları var. Ben kendi oyunuma odaklanıyorum. Kendi stilimi en iyi şekilde takıma yansıtmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Takım için mücadele edeceğini vurgulayan Salih Özcan, şunları kaydetti:

"Başkanımız, yönetimimiz ve antrenörümüzle konuştum. Onlar bana iyi bir his verdi, mutlu oldum. Taraftarlarımız inanılmaz. Onları yakında göreceğim. Türkiye'nin futbol iklimine hazır hissediyorum. Mücadele edeceğim, savaşacağım, inşallah iyi bir sezon geçireceğim. Taraftarlarımıza bunun sözünü veriyorum."

Ayrıca Salih, Beşiktaşlı milli futbolcu Orkun Kökçü ile bağının iyi olduğunu ve sahada bunu göstermek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Salih Özcan Beşiktaş'ta Mutlu - Son Dakika

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