Salih Özcan, Wolfsburg'a kiralandı

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BUNDESLIGA ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, 1 yıllığına Wolfsburg'a kiralandı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Wolfsburg için sağlık kontrolünden geçerek yeni takımına katıldı. Salih Özcan, 2022 yazında Köln'den Dortmund'a transfer olurken; o tarihten bu yana siyah-beyazlılarda 49 Bundesliga ve 16 Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.

Tecrübeli futbolcunun adı bir dönem Süper Lig ekipleriyle de anılıyordu.