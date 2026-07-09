Salih Sarıkaya'dan Erzurumspor'a Veda - Son Dakika
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Salih Sarıkaya'dan Erzurumspor'a Veda

Salih Sarıkaya\'dan Erzurumspor\'a Veda
09.07.2026 09:26
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Erzurumspor FK'dan ayrılan Salih Sarıkaya, Sakaryaspor'a transfer oldu ve veda mesajı yayımladı.

2024-2025 sezonu başında Altay'dan Erzurumspor FK'ya transfer olan sağ bek Salih Sarıkaya, mavi-beyazlı ekiple sözleşmesinin sona ermesinin ardından yayımladığı mesajla camiaya veda etti. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerine 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da devam edecek.

İki sezon boyunca Erzurumspor FK formasını terleten Salih Sarıkaya, bu süreçte toplam 31 maçta kadroya girdi. Deneyimli futbolcu, 8 karşılaşmada ilk 11'de görev alırken 1 gol kaydetti ve 1 kez sarı kart gördü.

"Erzurumspor'a gönülden başarılar diliyorum"

Salih Sarıkaya, yayımladığı veda mesajında, "Her vedanın içinde biraz hüzün ve biraz da tarifsiz bir gurur vardır. Erzurum'da geçirdiğim süre boyunca bana kendimi evimde hissettiren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte yaşadığımız şampiyonluk, paylaştığımız sevinçler ve unutulmayacak hatıralar hayatım boyunca benimle olacak. Başta büyük Erzurumspor FK ailesine, birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve en önemlisi her şartta yanımızda olan kıymetli Dadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Desteğinizi, sevginizi ve bize verdiğiniz gücü hiçbir zaman unutmayacağım. Erzurumspor'a gönülden başarılar diliyorum. İnşallah Süper Lig'de de hak ettiği yerde olur, nice başarılar ve güzel günler yaşar. Hakkınızı helal edin. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Sakaryaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salih Sarıkaya'dan Erzurumspor'a Veda - Son Dakika

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