Salih Uçan: Beşiktaş'ın Türkiye Kupası zaferi müthiş oldu - Son Dakika
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Salih Uçan: Beşiktaş'ın Türkiye Kupası zaferi müthiş oldu

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Salih Uçan, kötü geçen sezonu unutturacak bir maçta mutlu sona ulaşarak Türkiye Kupası'nı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Salih Uçan, maçın ardından yaptığı açıklamada, sezonun zorlu geçtiğini ancak takımın karakter koyarak kupayı kazandığını belirtti. Ayrıca, sakatlıktan sonra takıma iyi katkı verdiğini düşündüğünü ifade etti.

24.05.2024 01:29
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Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Salih Uçan, kötü geçen sezonu unutturacak bir maçta mutlu sona ulaşarak Türkiye Kupası'nı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 11. kez kupanın sahibi oldu. Müsabakada siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden ve 'maçın oyuncusu' seçilen Salih Uçan da karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Böyle bir sezonu kupayla bitirmek müthiş oldu"

Oyuncu gurubu ve yönetimin bu zafer için bir karakter ortaya koyduğunu dile getiren Salih, "Temmuz ayında antrenmanlara başladık. Yaklaşık 10-11 aydır birlikteyiz. Çok kötü bir sezon. Tarihe geçtik, kötü. Herkes mutsuzdu. Taraftar, yönetim, oyuncular, herkes mutsuzdu. Ama tek bir maç kalmıştı, tek bir 90 dakika. Bu yaşanan her şeyi unutturacak tek bir maçtı. Oyuncu grubu, yönetim çok ciddi bir karakter koydu. Beşiktaş taraftarı inanılmaz bir destek verdi. Herkesin bunu hak ettiğini düşünüyorum. Böyle bir sezonu kupayla bitirmek müthiş oldu" ifadelerini kullandı.

"Sakatlıktan sonra çok iyi katkı verdiğimi düşünüyorum"

Kendi performansını da değerlendiren Salih, "Sezon boyunca çok zorlu süreçlerden geçtik. Çok üzüldük. Avrupa Ligi'nden elendik, Süper Lig'de puan farkı çok açıldı. Bu yüzden oyuncular da demoralize oluyor. Çünkü taraftarı mutlu etmek istiyorsun, kendin iyi oynamak istiyorsun ama sonuçlar gelmeyince herkes üzülüyor. Kendi adıma zorlu süreçten geçtim. Kolay bir yıl olmadı benim için de. Sezonun kötü geçmesiyle performansta da düşüklük oluyor. Kendi adıma da zorlu bir süreçten geçtim. Sakatlandığım zamanlar oldu. Döndüğümden itibaren Beşiktaş mağlup olmadı. Sakatlıktan sonra çok iyi katkı verdiğimi düşünüyorum. Bugün de şansı günümdeydim" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Salih Uçan: Beşiktaş'ın Türkiye Kupası zaferi müthiş oldu - Son Dakika

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