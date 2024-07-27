Salih Yıldız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 5. oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları judo erkekler 60 kiloda milli sporcu Salih Yıldız, bronz madalya müsabakasında Japon Ryuju Nagayama'ya kaybetti ve olimpiyatlarda 5. oldu.
Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları'nın ilk gününde milli judocu Salih Yıldız 60 kilo bronz madalya müsabakasında Japon judocu Ryuju Nagayama ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Nagayama'ya mağlup olan Yıldız, olimpiyatları 5. sırada tamamladı.
Milli judocu, son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie'yi, çeyrek finalde de Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili'yi yenerken, yarı finalde ise Fransız Luka Mkheidze'ye kaybetti. - İSTANBUL
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