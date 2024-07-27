Salih Yıldız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkma şansını kaybetti

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, finale çıkma şansını kaybetti.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie, çeyrek finalde de Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili'yi mağlup etti.

Milli sporcu, yarı finalde ev sahibi ülkeden Fransız Luka Mkheidze ile karşı karşıya geldi. Salih Yıldız, çekişmeli geçen müsabakada rakibine altın skorda mağlup oldu ve finale çıkamadı.

Ay-yıldızlı sporcu, bronz madalya için Japon Ryuju Nagayama ile karşılaşacak.