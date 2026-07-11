Milli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı Avrupa şampiyonu

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı, grekoromen stil 72 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Malatya TOHM sporcusu ve milli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi olurken, aynı organizasyonda mücadele eden bir diğer milli sporcu Emir Ömer Bozbağ ise grekoromen stil 97 kiloda Avrupa beşinciliğini elde etti.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, elde edilen başarılardan dolayı sporcuları tebrik ederek, "Uluslararası arenada Ay-Yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Avrupa Şampiyonu sporcumuz Salih Yusuf Yazıcı'yı yürekten kutluyorum. Aynı şampiyonada Avrupa beşincisi olarak önemli bir başarıya imza atan sporcumuz Emir Ömer Bozbağ'ı da tebrik ediyorum. Bu başarılar, sporcularımızın azimli çalışmalarının, antrenörlerimizin özverili emeklerinin ve tesislerimizde yürütülen planlı çalışmaların en güzel karşılığıdır. Başta sporcularımız olmak üzere emeği geçen antrenörlerimizi, ailelerini ve katkı sunan herkesi gönülden kutluyor, milli sporcularımıza başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi. - MALATYA