Salihli Belediyespor: 4 Torbalıspor: 0 - Son Dakika
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Salihli Belediyespor: 4 Torbalıspor: 0

06.03.2022 17:01
Salihli Belediyespor: 4 Torbalıspor: 0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grup 14. hafta maçında Salihli Belediyespor sahasında konuk ettiği Torbalıspor'u 4-0 yendi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grup 14. hafta maçında Salihli Belediyespor sahasında konuk ettiği Torbalıspor'u 4-0 yendi.

BAL 9. Bölge 2.Grup'ta antrenörler Murat Kahraman ve İsmail Üsttürk yönetiminde mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 14.haftasında İzmir ekibi Torbalıspor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan, Emre Can Tatlıyer, Ali Cem Zorbay ve Bekir Uğuz hakem üçlüsünün yönettiği maçta sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan taraf, ev sahibi Salihli Belediyespor oldu. Maçta Yeşil beyazlı ekibi farklı galibiyete taşıyan golleri Ümit, Hakan, Yusuf ve Mustafa Ali attı.

Yeşil-beyazlı ekip bu sonuçla grupta puanını 14'e çıkarırken, Torbalıspor ise 8 puanda kaldı.

Salihli Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Aliağa Futbol AŞ.'nin konuğu olacak. - MANİSA

Salihli Belediyespor: 4 Torbalıspor: 0
Salihli Belediyespor: 4 Torbalıspor: 0
Salihli Belediyespor: 4 Torbalıspor: 0
Salihli Belediyespor: 4 Torbalıspor: 0
Salihli Belediyespor: 4 Torbalıspor: 0
Salihli Belediyespor: 4 Torbalıspor: 0

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Salihli Belediyespor, Amatör Lig, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Salihli Belediyespor: 4 Torbalıspor: 0 - Son Dakika


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