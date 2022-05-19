Salihli'de 103. yıl kupaları sahiplerini buldu - Son Dakika
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Salihli'de 103. yıl kupaları sahiplerini buldu

19.05.2022 11:51
Salihli'de 103. yıl kupaları sahiplerini buldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla 12 branşta düzenlenen turnuvalarda kupalar sahiplerini buldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla 12 branşta düzenlenen turnuvalarda kupalar sahiplerini buldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliğinde, basketbol, bilardo, bilek güreşi, bisiklet yarışı, dart, futsal, masa tenisi, oryantiring, plaj voleybolu, tenis, voleybol ve yüzme turnuvaları düzenlendi. Renkli anların yaşandığı ve kıran kırana mücadelelerin olduğu turnuvaların ardından dereceye girenlere takımlara kupaları ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası'nın dolu dolu kutlandığını söyledi. Kaymakam Sağlam "Bu müsabakaların amacı, Türk sporuna katkıda bulunmak ve spor alt yapısını güçlendirmek amacını taşımaktaydı. Bu bakımdan dereceye giren, giremeyen, bu müsabakalara katılan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ödül törenine ise Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ın yanı sıra Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen katıldı. - MANİSA

Salihli'de 103. yıl kupaları sahiplerini buldu
Salihli'de 103. yıl kupaları sahiplerini buldu
Salihli'de 103. yıl kupaları sahiplerini buldu
Salihli'de 103. yıl kupaları sahiplerini buldu
Salihli'de 103. yıl kupaları sahiplerini buldu
Salihli'de 103. yıl kupaları sahiplerini buldu
Salihli'de 103. yıl kupaları sahiplerini buldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salihli'de 103. yıl kupaları sahiplerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salihli'de 103. yıl kupaları sahiplerini buldu - Son Dakika
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