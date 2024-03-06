Salihli'de Ramiz Turan Spor Kompleksi İnşaatı İncelendi - Son Dakika
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Salihli'de Ramiz Turan Spor Kompleksi İnşaatı İncelendi

Salihli\'de Ramiz Turan Spor Kompleksi İnşaatı İncelendi

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Ramiz Turan Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu. Sağlam, inşaatın zamanında bitirilmesi için hassasiyet gösterilmesini istedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edilen kompleksin bu yıl hizmete girmesi bekleniyor.

06.03.2024 13:03  Güncelleme: 13:07
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Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, yapımı süren Ramiz Turan Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yetkililerden bilgi alan Sağlam, inşaatın zamanında bitirilmesi için hassasiyet gösterilmesini istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlam, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edilen kompleksin bu yıl hizmete girmesini beklediklerini belirterek, "Kapalı yüzme havuzu, gençlik merkezi, spor salonu, antrenman sahaları ve salonları, atletizm pisti, yürüyüş yolları ve birçok spor alanının bulunduğu kompleks Salihli'mize ayrı bir değer katacak, bu yöndeki ihtiyacımızı karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Salihli'de Ramiz Turan Spor Kompleksi İnşaatı İncelendi - Son Dakika

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