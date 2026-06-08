Salihlili Sporcular Balkan Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Salihlili Sporcular Balkan Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Salihlili Sporcular Balkan Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti
08.06.2026 15:00
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Kuzey Makedonya'daki şampiyonada Mahmut Madan altın, Derin Ela Çakmak gümüş, Umut Durmaz bronz madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Salihlili sporcular, elde ettikleri derecelerle hem ilçenin hem de Manisa'nın gururu oldu. Şampiyonada milli sporcu Mahmut Madan, 73 kiloda Balkan Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Türkiye ve Yunanistan'dan minik sporcuların katıldığı Minikler Balkan Judo Şampiyonası, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirildi.

Şampiyonada 73 kiloda tatamiye çıkan Salihlili milli sporcu Mahmut Madan, rakiplerini tek tek mağlup ederek Balkan Şampiyonu unvanını kazandı. Altın madalyaya uzanan Madan, gösterdiği başarılı performansla Türkiye'ye, Manisa'ya ve Salihli'ye büyük gurur yaşattı.

Şampiyonada mücadele eden bir diğer Salihlili sporcu Derin Ela Çakmak ise 48 kiloda Balkan ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Umut Durmaz da 48 kiloda üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Balkan Şampiyonası'nda derece elde eden sporcuları tebrik ederek, "Ülkemizi ve ilçemizi başarıyla temsil eden sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Salihlili sporcuların Balkan Şampiyonası'nda kazandığı altın, gümüş ve bronz madalyalar, ilçede büyük sevinçle karşılandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Makedonya, Gümüş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salihlili Sporcular Balkan Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika

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