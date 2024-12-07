Salomon Çeşme Maratonu, 3 Mayıs 2025'te Koşulacak - Son Dakika
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Salomon Çeşme Maratonu, 3 Mayıs 2025'te Koşulacak

Salomon Çeşme Maratonu, 3 Mayıs 2025\'te Koşulacak

Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın güzelliklerinde düzenlenecek olan Salomon Çeşme Maratonu, 3 Mayıs 2025'te start alacak. Bu yıl maraton kapsamında 42K, 21K ve 10K parkurlarıyla gerçekleştirilecek yarış, Çeşme Merkez'den başlayacak. Kayıtlar başlamış olup, katılmak isteyenler 30 Nisan 2025'e kadar kayıt olabilir. Organizasyon, gençlik ve spor bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla önemli sporcuları bir araya getirecek.

07.12.2024 11:35
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Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın eşsiz güzelliklerinde düzenlenecek Salomon Çeşme Maratonu, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü star verecek. Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganı ile başlayacak alacak organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği katkılarıyla birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek.

Geçtiğimiz senelerde yarı maraton olarak düzenlenen yarış, yeni yılında 42K'lık yeni parkuruyla maraton haline dönüştü. İzmir'in incisi Çeşme'nin bu yıl 3.'süne ev sahipliği yapacağı Salomon Çeşme Maratonu'nda yeni parkur heyecanı yaşanıyor. Yarış, 42K, 21K ve 10K parkurlarıyla adından söz ettirecek. 42K'lık yeni parkurda start, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saat 07.00'de Çeşme Merkez'den verilecek. Toplam tırmanışı 300m metrelik olan parkurda sporcular startın arından Çiftlik yönüne devam edecek Şehit Mehmet Mahallesi'nden dönüş yaparak 21K'lık parkura dahil olacak ve yarış başladığı yerde sona erecek.

Salomon Çeşme Maratonu'nun 21K'lık koşusu (yarı maraton), Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek başlanılan yerde finişi gelecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek.

10K'lık parkurda ise Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak. Hem yeni katılımcıların hem de tecrübeli isimlerin yer alacağı parkurda koşu tutkunları doğa ve tarihin içinden geçerek güzellikleri keşfedecek. Dar sokakları, yel değirmenleri ve muhteşem plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı'dan start alacak yarış, Çeşme'de son bulacak.

Kayıtlar açıldı

Salomon Çeşme Maratonu'nda kayıtlar başladı. Yarışta yer almak isteyen sporcular, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü mesai bitimine kadar "cesmemaratonu.com" adresinden kayıt yaptırabilecekler.

Aydın Ayhan Güney: "Çeşme'ye yakışır bir maratonla düşüncemizi hayata geçirdik"

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, "Çeşme her geçen gün daha spor kenti olma yönünde önemli adımlar atıyor. Bölgede gerçekleştirilen organizasyonlar da Çeşme'nin spora yaptığı önemli katkıları gözler önüne seriyor. Geride kalan iki senedir yarı maraton olarak düzenlediğimiz yarışı maratona çevirdik. Yerel yönetimin de bu yönde ciddi bir talebi vardı. Bu seneki yarışın ardından yaptığımız saha incelemelerinin neticesinde Çeşme'ye yakışır bir maraton düşüncemizi de hayata geçirmiş olduk. Maraton heyecanını paylaştığımız andan itibaren de büyük bir ilgiyle karşılaştık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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