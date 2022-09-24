Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

24.09.2022 20:24
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülTokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Berkun Eber Üstündağ, Onur Kaya, Muhammed Furkan Açıkgöz, Kaan...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Berkun Eber Üstündağ, Onur Kaya, Muhammed Furkan Açıkgöz, Kaan Bülbül, Eren Kanlı)

Arkas Spor: Enes Atlı, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enis Ali Ay, Efe Mandıracı)

Setler: 14-25, 23-25, 16-25

Süre: 84 dakika (21, 35, 28)

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu ikinci maçında Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Kaynak: AA

Burhan Felek, Onur Kaya, Sigorta, Eber, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
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