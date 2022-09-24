Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Berkun Eber Üstündağ, Onur Kaya, Muhammed Furkan Açıkgöz, Kaan Bülbül, Eren Kanlı)
Arkas Spor: Enes Atlı, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enis Ali Ay, Efe Mandıracı)
Setler: 14-25, 23-25, 16-25
Süre: 84 dakika (21, 35, 28)
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu ikinci maçında Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
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