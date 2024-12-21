Salon Federasyon Kupası Samsun'da

Spor

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, 20-24 Ocak tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, organizasyon büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Müsabakalar, Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Okçuluk Federasyonu yarışma talimatı doğrultusunda klasik yay, makaralı yay ve yalın yay sınıflarında yapılacak.