5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

14.08.2022 18:16
5. İslami Dayanışma Oyunları

Salon: Karatay Kongre ve Spor MerkeziHakemler: Hassan Pejdam (Katar), Abdalbgi Nasreldin (Suudi Arabistan)Kamerun: Awal, Derrick, Christophe, Kony, Elie, Arthur (Brandon, Vanel, Arnaud, Adam, Vanel, Ivan)Türkiye: İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun...

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Hassan Pejdam (Katar), Abdalbgi Nasreldin (Suudi Arabistan)

Kamerun: Awal, Derrick, Christophe, Kony, Elie, Arthur (Brandon, Vanel, Arnaud, Adam, Vanel, Ivan)

Türkiye: İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Cafer Kirkit, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, İzzet Alp Akkuş)

Setler: 25-23, 25-18, 22-25, 25-20

Süre: 112 dakika (26, 28, 26, 32)

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkek voleybolunda Türkiye, yarı finalde Kamerun'a 3-1 yenildi.

Kamerun finalde İran'la oynama hakkı elde ederken, ay-yıldızlı ekip Azerbaycan'la bronz madalya maçına çıkacak. Final ve üçüncülük maçları yarın oynanacak.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Türkiye, Kamerun, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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